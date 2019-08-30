Школьники нанесут первый удар в матче "Крылья Советов" – "Динамо"
30 августа 2019 15:22
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Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер" (комментаторы Дмитрий Жичкин и Денис Кочанов). Также будет доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.
Развлекать болельщиков на входных группах будут аниматоры "Пластилинового дождя".
Также на Gate 2 и 3 будут работать точки аквагримеров и фотозоны. На Gate 2 выступит группа "Coda Band".
На Gate 3 будет работать бесплатный барбершоп "13 by Black Star".
Первый удар по мячу в матче нанесут школьники – Матвей Бруяк и Дмитрий Тулгаев. Дмитрий является воспитанником ДЮСШ №9, а также недавно становился финалистом программы "Лучше всех" с Максимом Галкиным, где победил в конкурсе футбольных знаний. Матвей – также давний поклонник "Крыльев", посещает все домашние матчи нашей команды, а в прошлом сезоне по приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова посетил гостевой матч с "Динамо", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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