Шейдаев может стать частью сделки по переходу Соболева из «Крыльев Советов» в «Динамо»
26 декабря 2019 20:20
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Известно, что в контракте Соболева прописана опция выкупа за 2 млн евро. При этом рыночная стоимость Шейдаева оценивается Transfermarkt в 0,9 млн евро.
В этом сезоне Шейдаев провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол.
В активе Соболева 19 матчей, 10 голов и три результативные передачи.
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