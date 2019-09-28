«Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым
28 сентября 2019 20:39
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За «Ростов» Мамаев будет выступать под десятым номером. Контракт Мамаева с «Ростовом» рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год.
На прошлой неделе, по информации «Спорт-Экспресса», Мамаев должен был пройти медицинский осмотр в московском «Динамо», но трансфер в последний момент сорвался.
На прошлой неделе «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым по взаимному соглашению сторон.
17 сентября Мамаев вышел из колонии в Белгородской области по УДО. Вместе с Александром Кокориным он отбывал наказание за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Мамаев выступал за «Краснодар» с 2014 года. С командой он дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России. Всего за краснодарский клуб хавбек провел 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.
Ранее Мамаев играл за московские «Торпедо» и ЦСКА. С армейским клубом он становился чемпионом России и трижды побеждал в национальном Кубке. С 2009 по 2016 год полузащитник вступал за сборную России, проведя в ее составе 15 встреч.
Фото: пресс-служба «Ростова»/РБК
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