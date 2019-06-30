Российский боксёр взял золото Европейских игр, победив на глазах у Путина

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Появление российского лидера во дворце спорта вызвало большое оживление на зрительских трибунах.В беседе с журналистами российский спортсмен заявил, что чувствовал поддержку Путина. Россиянин отметил, что рад тому, что принёс команде золотую медаль.— На самом деле, лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать, — рассказал он.Путин также планирует посетить закрытие II Европейских игр, которое состоится вечером на минском стадионе "Динамо".В Европейских играх приняли участие спортсмены из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. При этом Россия досрочно выиграла медальный зачёт соревнований.