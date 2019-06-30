Российский боксёр взял золото Европейских игр, победив на глазах у Путина
30 июня 2019 20:28
68
Появление российского лидера во дворце спорта вызвало большое оживление на зрительских трибунах.
В беседе с журналистами российский спортсмен заявил, что чувствовал поддержку Путина. Россиянин отметил, что рад тому, что принёс команде золотую медаль.
— На самом деле, лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать, — рассказал он.
Путин также планирует посетить закрытие II Европейских игр, которое состоится вечером на минском стадионе "Динамо".
В Европейских играх приняли участие спортсмены из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. При этом Россия досрочно выиграла медальный зачёт соревнований.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1146
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
966
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1248
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8219
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8684
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8392
Спорт в регионе
30 июня 2019 20:28
В беседе с журналистами спортсмен заявил, что чувствовал поддержку главы государства. Спорт в регионе
68
30 июня 2019 17:05
Результат ничья - 5:5. Победила дружба! Спорт в регионе
263
30 июня 2019 13:52
Европейские игры - региональные международные спортивные соревнования среди атлетов континента, которые проводятся раз в четыре года под патронажем... Спорт в регионе
193
29 июня 2019 17:46
"Крылья Советов" – "Баник" (Острава, Чехия) – 0:1 (0:0). Спорт в регионе
377
29 июня 2019 11:11
Футболист выступал за «Спартак» с 2010 года. Спорт в регионе
391
28 июня 2019 18:22
Самарцы выступают в одной группе с московским "Локомотивом", командой "Новосибирск", а также Академией "Рамзан" из Грозного. Спорт в регионе
697
28 июня 2019 18:17
В нем принимают участие около 650 спортсменов из 26 стран. В составе сборной РФ успешно выступили спортсмены Самарской области. Спорт в регионе
497
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
900
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
790
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
334
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
518
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
457
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
422
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
572
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
449
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
689
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
709
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
443
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
763
Мероприятия