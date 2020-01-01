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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов

1 января 2020 21:42
56
Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL.
Это пятая победа для россиянина в пяти поединках под эгидой Профессиональной бойцовской лиги. Также на его счету четыре победы в промоушене Fight Nights Global, передает life.ru.

Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.

Бой прошёл в Нью-Йорке. 36-летний уроженец Махачкалы Исаев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL. В полуфинале Гран-при тяжеловесов он оказался сильнее соотечественника Дениса Гольцова, а в четвертьфинале победил представителя США Келвина Тиллера. 

Видео здесь.

Фото:  ТАСС
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