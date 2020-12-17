Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

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Утвержденные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года лишат спортсменов страны возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом, передает ТАСС. Это следует из опубликованного в четверг релиза CAS.

В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то на английском языке должна содержаться надпись "нейтральный атлет" не меньшим размером, чем "Россия". Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

Санкции в отношении российского спорта исполком WADA ввел 9 декабря 2019 года. Основанием для принятия такого решения послужили выводы независимых экспертов о том, что база данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, была передана WADA в искаженном виде. Было установлено, что с данными проводились манипуляции, целью которых было позволить российским спортсменам избежать наказания.

WADA установило, что неизвестные лица внесли изменения в базу данных таким образом, чтобы возложить ответственность за выявленные изменения на бывшего директора лаборатории Григория Родченкова - главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте, который в 2015 году бежал в США. Российская сторона считает его главным виновником произошедшего, отрицая свою причастность к манипуляциям с базой данных.

WADA пришло к выводу, что 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных были изменены или удалены. Несмотря на это, несколько международных спортивных федераций уже открыли допинговые дела на основе проверки LIMS.

Передача подлинной базы данных являлась одним из ключевых условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года. Российская сторона при этом сорвала срок ее передачи - специалисты WADA получили к ней доступ только со второй попытки, в начале января, в то время как изначально она должна была быть передана до наступления нового года. Независимые эксперты WADA пришли к выводу, что манипуляции с базой данных производились даже после достижения договоренности о ее передаче.

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