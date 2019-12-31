Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодёжного ЧМ, обыграв немцев
31 декабря 2019 23:02
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Хоккеисты разгромили соперников со счётом 6:1. В первом периоде россияне отправили две шайбы в ворота немцев. Второй период закончился для российской сборной удалениями игроков со льда, но при этом с тремя голами на счету. Шестая шайба ушла в ворота Германии в начале третьего периода. Позже немцы один гол отыграли, но это никак не повлияло на результат встречи.
Фото © ТАСС / Jaroslav Ozana/life.ru
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