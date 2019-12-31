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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодёжного ЧМ, обыграв немцев

31 декабря 2019 23:02
67
За три периода спортсмены отправили в ворота соперников шесть шайб, при этом пропустив всего одну.
Российская молодёжная сборная по хоккею одержала победу над командой из Германии, что позволило им выйти в четвертьфинал чемпионата мира, проходящего в Чехии, передает life.ru.

Хоккеисты разгромили соперников со счётом 6:1. В первом периоде россияне отправили две шайбы в ворота немцев. Второй период закончился для российской сборной удалениями игроков со льда, но при этом с тремя голами на счету. Шестая шайба ушла в ворота Германии в начале третьего периода. Позже немцы один гол отыграли, но это никак не повлияло на результат встречи. 



Фото © ТАСС / Jaroslav Ozana/life.ru
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31 декабря 2019  23:02
За три периода спортсмены отправили в ворота соперников шесть шайб, при этом пропустив всего одну.
Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодёжного ЧМ, обыграв немцев
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