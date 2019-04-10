Российские хоккеистки пропустили на ЧМ десять безответных шайб от американок
10 апреля 2019 22:02
76
У действующих чемпионок мира дублем отметились Кендлл Койн и Ли Штеклейн, по одной шайбе на счету Аманды Кессел, Кайлы Барнс, Меган Бозек, Хилари Найт, Брианны Деккер и Джесс Компхер.
В стартовом матче турнира российская команде победила швейцарок (2:1), после чего последовала серия поражений с общим счетом 1:19 от Финляндии (0:4), Канады (1:5) и США (0:10).
Тем не менее, россиянки заняли четвертое место в своей группе и продолжат борьбу в 1/4 финала, где вновь сыграют с командой Швейцарии.
"Мы завершили выступление на групповом этапе чемпионата. К сожалению, сегодняшний матч против американок смазал общее впечатление от него, мы уступили с крупным счётом. Но сейчас не хотелось бы акцентировать внимание на этой игре, мы обязательно сделаем из неё выводы. Главные матчи у команды впереди. Права на ошибку больше нет", - цитирует пресс-служба ФХР тренера сборной Алексея Чистякова.
Напомним, что представительницы Северной Америки в этом виде спорта на голову сильнее всех остальных соперниц и неизменно выясняют отношения между собой в финалах мировых первенств, которые проводятся с 1990 года, оставляя другим командам возможность побороться лишь за бронзовые медали.
Россиянкам трижды удавалось добыть бронзу. В последний раз это произошло в 2016 году на чемпионате в канадском Камлупсе. На предыдущем первенстве команда заняла пятое место.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
842
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
686
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
963
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8053
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8531
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8258
Спорт в регионе
10 апреля 2019 22:02
В четвертом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею среди женских команд, который проходит в эти дни в финском городе Эспоо, сборная России разгромно... Спорт в регионе
76
10 апреля 2019 21:29
Ранее золото выиграла Ирина Кривоногова из Новокуйбышевска. Спорт в регионе
77
10 апреля 2019 19:39МАРАФОНБЕТ - Зеркало
Ввиду открытого допуска на сайт компании Марафон, самое время воспользоваться Зеркалом. Спорт в регионе
19
10 апреля 2019 19:19
В финале турнира армеец сразился с соотечественником Владиславом Мельниковым. Спорт в регионе
98
10 апреля 2019 15:12
Приобрести их можно в разделе "электронные билеты" (при покупке билетов онлайн на клубном сайте предоставляется скидка 5%), а также в клубных магазинах. Спорт в регионе
117
10 апреля 2019 14:16
Замена диктора на робота произойдет впервые и будет приурочена ко Дню космонавтики. Спорт в регионе
160
10 апреля 2019 11:21
Клуб должен исполнить свои финансовые обязательства перед двумя футболистами. Спорт в регионе
142
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
466
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
956
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
456
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
610
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
382
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4970
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1165
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1128
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2109
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2406
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1452
Мероприятия