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Российские хоккеистки пропустили на ЧМ десять безответных шайб от американок

10 апреля 2019 22:02
76
В четвертом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею среди женских команд, который проходит в эти дни в финском городе Эспоо, сборная России разгромно проиграла команде США со счетом 0:10.
В четвертом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею среди женских команд, который проходит в эти дни в финском городе Эспоо, сборная России разгромно проиграла команде США со счетом 0:10, передает newsru.com.

У действующих чемпионок мира дублем отметились Кендлл Койн и Ли Штеклейн, по одной шайбе на счету Аманды Кессел, Кайлы Барнс, Меган Бозек, Хилари Найт, Брианны Деккер и Джесс Компхер.

В стартовом матче турнира российская команде победила швейцарок (2:1), после чего последовала серия поражений с общим счетом 1:19 от Финляндии (0:4), Канады (1:5) и США (0:10).

Тем не менее, россиянки заняли четвертое место в своей группе и продолжат борьбу в 1/4 финала, где вновь сыграют с командой Швейцарии.

"Мы завершили выступление на групповом этапе чемпионата. К сожалению, сегодняшний матч против американок смазал общее впечатление от него, мы уступили с крупным счётом. Но сейчас не хотелось бы акцентировать внимание на этой игре, мы обязательно сделаем из неё выводы. Главные матчи у команды впереди. Права на ошибку больше нет", - цитирует пресс-служба ФХР тренера сборной Алексея Чистякова.

Напомним, что представительницы Северной Америки в этом виде спорта на голову сильнее всех остальных соперниц и неизменно выясняют отношения между собой в финалах мировых первенств, которые проводятся с 1990 года, оставляя другим командам возможность побороться лишь за бронзовые медали.

Россиянкам трижды удавалось добыть бронзу. В последний раз это произошло в 2016 году на чемпионате в канадском Камлупсе. На предыдущем первенстве команда заняла пятое место. 
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Российские хоккеистки пропустили на ЧМ десять безответных шайб от американок
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