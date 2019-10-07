Российская спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

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Серебро досталось Сергею Шубенкову (бег на 110 м с барьерами), Михаилу Акименко (прыжки в высоту) и Василию Мизинову (ходьба, 20 км). Обладателем бронзовой медали стал прыгун в высоту Илья Иванюк.Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, первые места она завоевала также в 2015 и 2017 годах.В Катаре легкоатлеты из России выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.Фото: соцсети