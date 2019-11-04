Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
4 ноября 2019 14:28
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Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
На Gate 2 и 3 вновь будут работать точки по нанесению аквагрима, а также матчевые фотозоны. Развлекать болельщиков будут аниматоры – ходулисты и велосипедисты.
На Gate 2 будет работать полевая кухня. Здесь же для болельщиков выступит духовой инструментальный оркестр. На Gate 3 для всех желающих доступна мини-футбольная площадка.
Рядом с точками питания на стилобате будет организована раздача сахарной ваты для детей. Получить ее можно будет до начала матча в точках питания между блоками C120 и 122, а также между блоками A и D, B и C.
Команды на поле выведут воспитанники "КС-ЦПФ" в футболках с изображением российского триколора. Также в честь Дня народного единства на 19 и 29 минутах матчах пройдет флэшмоб на трибунах – болельщикам раздадут флажки, которые необходимо будет поднять.
Главная изюминка развлекательной программы – розыгрыш автомобиля "Лада Веста" среди болельщиков. Он состоится в перерыве матча. А до начала поединка можно будет успеть принять участие в акции – для этого нужно приобрести клубную атрибутику в точках продаж на сумму 500 рублей и выше (купон за каждые 500 рублей в чеке). В розыгрыше, который определит счастливого обладателя новой "Лады Весты", примут участие все дубликаты купонов
Уважаемые болельщики! Обращаем внимание, что в случае нахождения болельщиков гостевого клуба и использования ими средств поддержки в не отведенных для этого секторах, они могут быть направлены в другой сектор либо удалены со стадиона в соответствии с решением координационного штаба, передает пресс-служба ФК "КС".
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