Я нашел ошибку
Главные новости: 
В зале - почётные граждане СО, ветераны, генералы армии, заслуженные работники предприятий, общественники, лидеры молодёжных движений, «Лидеры России».
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Для тестов закупили осветленный восстановленный яблочный сок
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.
Единственной в ВС РФ миротворческой бригаде ЦВО присвоили почетное наименование «Александрийская»
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
МЧС: Правила поведения при гололедице
Сегодня набережной Волги прошла торжественная акция
На самарской набережной состоялся забег "Самарская миля"
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
сегодня  Понедельник, 4 ноября, 16:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"

4 ноября 2019 14:28
124
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
Сегодня, в рамках 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" примут казанский "Рубин". Эта игра пройдет на "Самара Арене" в 17:30. Матчу будет предшествовать шоу-программа, подготовленная организаторами. Она будет посвящена Дню народного единства.

Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.

На Gate 2 и 3 вновь будут работать точки по нанесению аквагрима, а также матчевые фотозоны. Развлекать болельщиков будут аниматоры – ходулисты и велосипедисты.

На Gate 2 будет работать полевая кухня. Здесь же для болельщиков выступит духовой инструментальный оркестр. На Gate 3 для всех желающих доступна мини-футбольная площадка.

Рядом с точками питания на стилобате будет организована раздача сахарной ваты для детей. Получить ее можно будет до начала матча в точках питания между блоками C120 и 122, а также между блоками A и D, B и C.

Команды на поле выведут воспитанники "КС-ЦПФ" в футболках с изображением российского триколора. Также в честь Дня народного единства на 19 и 29 минутах матчах пройдет флэшмоб на трибунах – болельщикам раздадут флажки, которые необходимо будет поднять.

Главная изюминка развлекательной программы – розыгрыш автомобиля "Лада Веста" среди болельщиков. Он состоится в перерыве матча. А до начала поединка можно будет успеть принять участие в акции – для этого нужно приобрести клубную атрибутику в точках продаж на сумму 500 рублей и выше (купон за каждые 500 рублей в чеке). В розыгрыше, который определит счастливого обладателя новой "Лады Весты", примут участие все дубликаты купонов

Уважаемые болельщики! Обращаем внимание, что в случае нахождения болельщиков гостевого клуба и использования ими средств поддержки в не отведенных для этого секторах, они могут быть направлены в другой сектор либо удалены со стадиона в соответствии с решением координационного штаба, передает пресс-служба ФК "КС". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1618
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1385
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1656
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8646
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9053
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8783
Весь список
Спорт в регионе
4 ноября 2019  14:28
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.  Спорт в регионе
124
4 ноября 2019  10:58
Женская баскетбольная Самара начала сезон в Суперлиге-2 с двух побед
Женская баскетбольная «Самара» начала сезон в Суперлиге-2 с двух побед
6-7 ноября она сыграет со «Спартаком-2» из Ногинска. Спорт в регионе
144
3 ноября 2019  15:11
Молодежный состав
"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м (Казань) – 3:2
Молодежный состав "Крыльев" побеждает в Волжском дерби.  Спорт в регионе
679
3 ноября 2019  14:07
Сами спортсменки, как и весь зрительный зал, посмеялись над курьёзным случаем и быстро вышли из положения.
Золотую медаль Косторной на Гран-при Франции отдали американке. Видео
Сами спортсменки, как и весь зрительный зал, посмеялись над курьёзным случаем и быстро вышли из положения.  Спорт в регионе
396
3 ноября 2019  10:49
Сегодня молодежные Крылья Советов сыграют с молодежным Рубином
Сегодня молодежные "Крылья Советов" сыграют с молодежным "Рубином"
Матч состоится на металлурге. Спорт в регионе
501
2 ноября 2019  21:51
Победителем стали ребята из "КС-ЦПФ". Завершился "Кубок Дружбы" товарищеским матчем между ветеранами "Крыльев Советов" и командой Правительства СО.
Сегодня на стадионе "Металлург" прошёл футбольный турнир "Кубок Дружбы"
Победителем стали ребята из "КС-ЦПФ". Завершился "Кубок Дружбы" товарищеским матчем между ветеранами "Крыльев Советов" и командой Правительства СО. Спорт в регионе
484
2 ноября 2019  19:50
В Москве состоялся финал всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди девушек 2005-2007 годов рождения.
Отрадненские девчонки-футболистки - лучшие в стране!
В Москве состоялся финал всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди девушек 2005-2007 годов рождения.    Спорт в регионе
684
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
428
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
336
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
238
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
318
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
468
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
554
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1353
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1963
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1343
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1633
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1816
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1298
Весь список

Мероприятия
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные