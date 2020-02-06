РУСАДА и РФС опровергли сообщения о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022
6 февраля 2020 23:18
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О том, что WADA якобы уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022 в Катаре, сообщил в "Твиттере" телеканал BeIN SPORTS. Источником при этом указывался собственный корреспондент.
— Никаких официальных документов от WADA на данную тему я не получал, хотя они, по идее, должны были бы прийти и ко мне. Информация зарубежных СМИ преждевременна, потому что ещё идёт процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), — рассказал ТАСС гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.
В пресс-службе РФС также не знают ничего о подобных решениях — никаких уведомлений Союз не получал, сообщает РИА "Новости".
Напомним, исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, Россия может лишиться права выступать на Олимпиадах и ЧМ в течение четырёх лет. На ближайших ОИ российские спортсмены могут выступить под нейтральным флагом и без гимна. В России неоднократно заявляли о неприемлемости такого решения WADA и о его противоречии Олимпийской хартии.
Пока решение WADA не вступило в силу, так как дело направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.
Фото: соцсети
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