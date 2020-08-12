РФС признал ошибочным назначение пенальти в ворота "Спартака" в матче РПЛ

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Матч "Спартак" - "Сочи" прошел 9 августа в Москве и завершился со счетом 2:2, гости забили оба мяча с пенальти.После матча владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снятием команды с розыгрыша чемпионата России, но в среду вышло заявление, что "красно-белые" продолжат выступление в сезоне, но оставляют за собой право покинуть поле при новых случаях предвзятого судейства в их отношении."Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в вердикте комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.Также комиссия признала ошибочными действия судьи Алексея Еськова, бывшего на матче ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR). По вердикту ЭСК, он был обязан вмешаться в ситуацию с назначением второго пенальти, поставленного на 88-й минуте, и подсказать главному арбитру правильное решение."Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR", - говорится в вердикте комиссии.При этом назначение первого пенальти в ворота "красно-белых" на 14-й минуте встречи было признано правомерным.Фото: РИА Новости / Александр Вильф