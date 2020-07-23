РФС оштрафовал «Крылья Советов» и нападающего команды на 340 тыс. рублей
23 июля 2020 13:49
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На заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС решил оштрафовать «Крылья» на 240 тыс. рублей, а ещё на 100 тыс. нападающего команды Егора Голенкова.
Егор Голенков должен будет заплатить штраф в 100 тыс. за нарушение регламента возобновления РПЛ. Сами «Крылья» тоже нарушили этот регламент и должны теперь 200 тыс. рублей.
Также клуб оштрафовали на 40 тыс. «за иные нарушения регламента».
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Из-за этого «Крылья Советов», похоже, опустятся в ФНЛ, сообщает "Другой город".
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