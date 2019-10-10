Путин заявил, что Россия выполняет требования WADA в полном объёме

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— Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме, — заявил лидер страны.Владимир Путин пояснил, что и Россия, и её спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочёты, которые связаны с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом.— Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодёжи, — подытожил лидер страны.