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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Путин заявил, что Россия выполняет требования WADA в полном объёме

10 октября 2019 21:11
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Владимир Путин пояснил, что и Россия, и её спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочёты, которые связаны с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом.
Президент РФ Владимир Путин заявил об активном сотрудничестве России и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом лидер страны сказал, выступая на форуме "Россия — спортивная держава", передает life.ru.

— Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме, — заявил лидер страны.

Владимир Путин пояснил, что и Россия, и её спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочёты, которые связаны с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом.

— Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодёжи, — подытожил лидер страны. 
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