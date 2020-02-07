Путин и Лукашенко в перерыве между переговорами вышли поиграть в хоккей

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Белорусский президент вышел играть в майке с номером 1, российский лидер — с номером 11. Они в одной команде. С президентами играет и сын Лукашенко Николай.Отметим, что Владимир Путин часто выходит на лёд. Так, его команда выиграла в хоккейном матче на Красной площади в преддверии Нового года. Глава государства тогда и сам забросил шайбу.Фото пресс-службы президента РФ