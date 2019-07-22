Прыгунья Гатауллина сделала круг почета по стадиону в Швеции с пледом вместо флага РФ
22 июля 2019 16:39
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19-летняя дочь серебряного призера Олимпиады-1988 в прыжках с шестом Родиона Гатауллина первенствовала на континентальном первенстве в аналогичной дисциплине, показав лучший результат сезона среди юниоров в Европе.
Спортсменке полагалось сделать круг почета по стадиону после того, как она выиграла золото. Из-за нейтрального статуса Гатауллина не имела права взять в руки флаг России.
Вместо этого она взяла плед веселенькой расцветки, с которым и пробежалась по арене.
Напомним, что после дисквалификации в 2015 году Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на фоне грандиозного допингового скандала отечественные легкоатлеты вынуждены выступать на всех международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо прочего, им запрещено демонстрировать на аренах любую национальную символику.
Глобальные санкции в отношении всех атлетов РФ действуют и по сей день.
Фото: соцсети
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