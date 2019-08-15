Продолжается продажа билетов на матчи со "Спартаком" и "Динамо"
15 августа 2019 16:01
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Открыты дополнительные точки предварительной продажи билетов. Полный список представлен ниже. Также билеты можно приобрести онлайн на клубном сайте в разделе "Электронные билеты". В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену.
Клубные магазины "Крыльев Советов"
СК "Металлург", ул. Строителей, 1
ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17
Кассы KASSIR.RU
ТРК "Аврора Молл", ул. Аэродромная, 47А (1 этаж, справа от входа со стороны ул. Аэродромная)
ТЦ "Айсберг", ул. Дачная, 2, Литера А5 (1 этаж со стороны Московского шоссе)
ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо)
ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)
ТД "Захар", ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином "Перекресток")
ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)
ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, первая линия, левая сторона, возле отдела Leo Ventoni (сумки))
МОЛЛ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81А / ул. 22 Партсъезда, 193 (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель")
ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б / 4-й проезд, 57 (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)
ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")
ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1
Кассы KONCERTSAMARA.RU
ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147
ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18
ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30
ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М
ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А
ТЦ "Аквариум", ул. Мичурина, 15
ТЦ "Апельсин", ул. Ново-Садовая, 305 А
ТРК "Аврора Молл", ул. Аэродромная, 47А
ОДО, ул. Шостаковича, 7, передает пресс-служба ФК "КС".
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