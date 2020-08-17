Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»

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Индивидуальная гонка и смешанная командная эстафета прошли около стадиона «Самара Арена». «Трасса около «Самара Арены» очень интересная, качественное дорожное покрытие. Приятно было здесь выступать», – отметила Елизавета Ошуркова (Республика Адыгея), победительница в женской индивидуальной гонке. У мужчин победу одержал Артем Овечкин (Московская область). В эстафете первое место заняла команда Санкт-Петербурга.В воскресенье, 15 августа, по улицам Самары прошла групповая гонка. Среди девушек сильнейшей стала Диана Климова из Тульской области, у мужчин – Сергей Шилов из Санкт-Петербурга.«Спасибо Самаре за организацию чемпионата – всё было отлично! Трасса по улицам города непростая – подъемы, спуски, плюс дождь. Победа далась тяжело», – рассказал питерский велогонщик.Президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов отметил высокий уровень организации чемпионата страны в Самаре:«Выражаю благодарность Самарской области, руководству региона, минспорту, областной федерации велоспорта, всем организаторам за этот чемпионат! Объективно скажу: 10 баллов из 10! Принимая решение провести этот старт в Самаре, мы были уверены, что все пройдет на высочайшем уровне. Наши ожидания оправдались на 100%».«Принимать чемпионат России – это всегда престижно, продвижение региона, развитие и популяризация вида спорта в губернии. Мы проводили чемпионат страны по велоспорту – шоссе в 5-й раз, впервые гонки прошли у стадиона «Самара Арена». К сожалению, наши ребята остались без медалей, хотя в групповой гонке мужчин Дмитрий Пузанов финишировал 4-м, уже на последних метрах уступив сопернику из Московской области.В российском велоспорте очень серьезная конкуренция, и я надеюсь, наши спортсмены и дальше будут бороться за высокие места. Самое главное, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок шли в велошколы, как можно больше жителей занималось этим замечательным видом спорта», – прокомментировал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба облправительства.