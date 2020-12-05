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Председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергей Аракелов войдёт в состав совета директоров ФК "Крылья Советов"
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Председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергей Аракелов войдёт в состав совета директоров ФК "Крылья Советов"

5 декабря 2020 19:38
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Он принял участие в совещании, которое провел Дмитрий Азаров и поддержал команду "Крыльев" на встрече с «Енисеем».

Сегодня он принял участие в совещании, которое провел Дмитрий Азаров, а затем поддержал команду на встрече с «Енисеем», которая принесла «Крыльям» блестящую победу.

«Мы приняли решение о том, что Сергей Ашотович лично войдет в состав совет директоров ФК "КС", за что хочу его поблагодарить. Сегодня банк "Солидарность" является единственным региональным банком СО. При этом банк работает во многих субъектах РФ и входит в топ-50 банков страны», - отметил Дмитрий Азаров.

"Мы развиваем партнерство, сотрудничество с банком по разным направлениям. Это предоставление финансовых услуг, консалтинг, совместные проекты в социальной сфере. Я рад сегодня сообщить о том, что мы будем развивать наше сотрудничество и в рамках клуба «Крылья Советов. Вы знаете, что банк уже в предыдущий период участвовал в судьбе клуба, на сегодняшний момент является спонсором клуба. Мы рассчитываем, что мы расширим этот спектр сотрудничества»,-  подчеркнул губернатор.

Сергей Аракелов отметил, что сегодняшняя победа была важна и для команды, и для болельщиков:

«Я всех жителей СО поздравляю с победой команды, потому что, мне кажется, перед большим перерывом это необходимо было сделать. Очень приятно, как сегодня выглядела команда и как она играла»

«Мы в СО работаем уже более 30 лет. И несмотря на то, что банк стал не только региональным, но и федеральным, более того, открылись большие возможности в рамках международного сотрудничества в части азиатского рынка (Китай, Вьетнам), мы всегда себя позиционировали именно как банк самарский. Поэтому мы понимаем, что на сегодняшний момент клуб нуждается в определенном реформировании. Мы видим, что пришло время, когда нужно немножко по-другому посмотреть на финансовую составляющую, на структуру клуба, посмотреть на профпригодность менеджмента и игроков. И с учетом этого мы приняли решение о том,что банк "Солидарность" совместно с Правительством Самарской области будет активно принимать участие в управлении клубом. А в качестве первого шага мы в ближайшее время будем предпринимать все усилия по урегулированию задолженности перед Газбанком. Как вы знаете, это долг, который был сформирован давно, на сегодняшний момент он составляет более 500 млн. Банк "Солидарность" берет на себя на этом этапе вопрос урегулирования данной задолженности», - подчеркнул Сергей Аракелов.

«Банк сегодня ведет огромную работу для того,чтобы урегулировать задолженность клуба перед АСВ. АСВ сегодня осуществляет санацию Газбанка, перед которым есть задолженность ФК "КС", и банк готов сегодня принять участие в ее урегулировании. Очень рассчитываю, что те современные, эффективные бизнес-подходы к управлению, которые сегодня работают в банке и приводят к успеху, в том числе, по многим финансовым показателям развития банка, будут успешным образом применены и в клубе "КрыльяСоветов»,-подчеркнул губернатор.

«Это давно назрело - для того, чтобы здесь было налажено, в том числе, эффективное финансово-экономическое управление. И специалисты банка нам готовы в этом помочь, за что Сергея Ашотовича хочу еще раз поблагодарить»,- резюмировал глава региона.

Также  губернатор рассказал об итогах совещания, посвящённого концепции развития клуба.

«Это еще не стратегия, это только концепция стратегии. Я пригласил к разговору на эту тему и ветеранов клуба, и руководителей наших двух футбольных юношеских академий. Мы пригласили всех членов совета директоров клуба, ведущих специалистов и заслушали гендиректора - он представил свою концепцию. Это рабочий документ. Он требуется для того,чтобы мы все вместе, объединив усилия, потрудились и стратегия клуба действительно появилась.Пока ее нет. В ближайшее время мы рассчитываем, что с учетом сегодняшнего обсуждения, замечаний, предложений, стратегия будет представлена на совете директоров. Совет директоров клуба определится - принимать ее, либо еще доработать. Но основа этого документа сегодня существует», - подчеркнул губернатор.

«И все посылы, о которых мы говорили, в том числе, с болельщиками, о том, что, в первую очередь, это клуб, который должен основываться на местных талантах, на местных кадрах, конечно же, в этих концептуальных подходах прописаны. Это принципиально важно для нашего клуба. Судьба матча решается на поле, и результат зависит в первую очередь от команды. А все возможности для того, чтобы клуб развивался, для того, чтобы все контрактные обязательства исполнялись, созданы. Вспомните, несколько лет назад - постоянно задолженность по зарплате, невыплаты, неустойки, клуб все время на грани того, что отнимут лицензию. Нет такого давно. Все возможности созданы. Нужно, чтобы ребята подкрепляли их игрой, выкладывались на поле», - резюмировал глава региона, передает пресс-служба департпмента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департпмента информационной политики СО

 

 

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