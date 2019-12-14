Председатель СД «Крыльев Советов»: «Результаты первой части чемпионата нас огорчили»
14 декабря 2019 18:28
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— Оцениваю выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона как неудовлетворительное. Победа над ЦСКА в первом туре, голевой задор Соболева и достойная игра команды в начале чемпионата вселили в болельщиков уверенность и определенную надежду на стабильные успехи. К сожалению, результаты первой части чемпионата нас огорчили, но конечную оценку выступлению команды ставить пока преждевременно — впереди учебно-тренировочные сборы. Весной в первых четырех турах «Крылья» играют с прямыми конкурентами. В этих матчах команда просто обязана набирать очки, что и планирует сделать.
— Какие меры вы считаете приоритетными для исправления турнирной ситуации весной?
— Задача у нас одна: играть каждый матч как последний. Побеждать и набирать очки.
— У «Крыльев» есть хороший тренер, сильный состав, отличный стадион. Чего не хватает клубу и команде, чтобы стать лидерами российского футбола, а не бороться за выживание?
— Команду подкосила череда травм. Это сказалось на результатах. Например, в осенней части помочь команде не смогли опытный полузащитник Паул Антон, а также форвард Максим Канунников. Не стоит забывать, что в последних матчах первой части сезона нескольких важных игроков мы теряли из-за дисквалификаций. Сейчас травмированные игроки проходят реабилитацию. Мы надеемся, что к началу весенней части чемпионата они будут в строю, и тогда болельщики увидят настоящий уровень нашей команды.
— Когда будет сформирован бюджет клуба на 2020 год? Какую сумму он составит?
— Бюджет клуба не статичен и включает в себя в том числе содержание молодежной и детских команд, содержание базы и расходы на проведение матчей, погашение долгов предыдущих периодов и иные расходы. Клуб постоянно ведет работу по поиску новых вариантов сотрудничества с представителями как регионального, так и федерального бизнеса, увеличению коммерческой составляющей и снижению нагрузки на региональный бюджет, — сказал Фетисов в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину.
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