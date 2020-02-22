Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
22 февраля 2020 22:49
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В дипмиссии сообщили, что обыски в городе Антерсельва (Антхольц), где проходит чемпионат мира по биатлону, были инициированы прокуратурой города Больцано. В ордере прокуратуры говорится, что от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, которое является уголовно наказуемым преступлением в Италии.
"Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста А.В. Логинова и телефон его личного тренера А.В. Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования. Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют", - говорится в коммюнике посольства.
Там отметили, что дипломат, прибывший в Антерсельву, вступил в личный контакт с представителями российской сборной и добился от осуществлявших обыск карабинеров выдачи на руки соответствующего ордера, а также потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время с переводом на русский язык будет передан российским гражданам для рассмотрения и подписания.
"Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат генконсульства будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - заявили в посольстве.
В попавшем в СМИ ордере на обыск, которые был представлен карабинерами Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу, говорилось о подозрении в совершении преступления по статье об "использовании или приеме запрещенных препаратов" в спортивных соревнованиях. Отмечается, что карабинеры получили информацию об участии Логинова чемпионате мира в Италии от антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Харракарайнен. В постановлении речь также идет о том, что Логинов ранее подвергался дисквалификации за использовании допинга в 2015 году, а также находился под следствием в Австрии в 2018 году.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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