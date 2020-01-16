По прилету в турецкий Белек "Крылья Советов" провели первую тренировку в этом году

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Организаторы сбора предоставили эксклюзивное поле самарцам для всех тренировок и контрольных игр. Соседями по полю для нас стали "Краснодар"-2. Бег и игра в квадратах продлились около часа. Несмотря на перелет, игроки активно выполняли упражнения.Вновь в общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Паул Антон, которые пропустили концовку прошлого года из-за травм. В расположение нашей команды прибыл молодой футболист из Грузии Реваз Инджия.19-ти летний игрок выступает за "Локомотив" из Тбилиси.Утренняя тренировка началась с поздравления недавних именинников, всем им были вручены клубные футболки. Само занятие длилось больше часа, вновь футболисты занимались в основном без мяча. Впереди 10 дней работы на первом сборе. В рамках этого УТС "Крылья Советов" проведут две игры. Оба матча 21-го ("Спартак" Юрмала) и 25-го ("Богемианс" Прага) начнутся в 18:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"