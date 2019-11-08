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Чемпионат России по боксу пройдет с 9 по 16 ноября в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена». В нем примут участие более 300 боксеров со всей страны.
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По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года

8 ноября 2019 17:13
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Чемпионат России по боксу пройдет с 9 по 16 ноября в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена». В нем примут участие более 300 боксеров со всей страны.
8 ноября в Правительстве Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Самаре Чемпионата России по боксу среди мужчин.

В ней приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области, сопредседатель Оргкомитета чемпионата России по боксу – 2019
Александр Фетисов; депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Оргкомитета чемпионата России по боксу – 2019 Виктор Зубарев; первый заместитель генерального секретаря федерации бокса России Татьяна Кириенко; председатель правления федерации бокса Самарской области Сергей Карев, главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов и двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Чемпионат России по боксу пройдет с 9 по 16 ноября в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а). В нем примут участие более 300 боксеров со всей страны. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях.

Председатель Оргкомитета чемпионата России по боксу – 2019 Виктор Зубарев выразил благодарность главе региона Дмитрию Азарову и Правительству Самарской области за активное участие в организации соревнований и подчеркнул особую значимость

Чемпионата России в Самаре, поскольку по его итогам определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.

Первый заместитель генерального секретаря федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила, что Самаре удалось выиграть в серьезной конкуренции среди других регионов за право проведения чемпионата страны: «Самарская заявка оказалось безупречной, выиграв с большим преимуществом. Сейчас выполняются все требования по проведению чемпионата. Мы очень признательны региону за такое отношение, гостеприимство, организацию соревнований на таком высоком уровне».

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов поблагодарил за доверие, которое было оказано Самарской области, по проведению столь значимого для страны чемпионата.

«Самарская область воспитала много боксеров, которые добивались побед на различных рингах – всесоюзных, европейских, мировых. Тот интерес,
который есть в регионе к боксу, дал нам основание претендовать на проведение соревнований такого уровня. Мы ответственно подошли к подготовке: и региональная федерация бокса, и министерство спорта проделали большую работу. В Самаре – один из важнейших этапов для демонстрации высоких результатов боксеров».

«По итогам турнира в Самаре будет определен состав сборной нашей страны для дальнейшего отбора на Олимпиаду, поэтому каждый бой будет иметь особое значение», – подчеркнул главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Руководитель федерации бокса Самарской области Сергей Карев рассчитывает, что в отборе на Олимпийские игры смогут поучаствовать и боксеры 63-региона: «Отмечу троих наших ребят – это Павел Федоров, Вахид Аббасов, Владимир Маркелов. Считаю, они могут претендовать на медали».

Среди приглашенных гостей чемпионата будут титулованные российские боксеры и тренеры, призеры и победители Олимпийских игр. Запланировано проведение с их участием мастер-классов для юных боксеров Самарской области и встреч с любителями бокса региона.

«Очень важно такие мероприятия и мастер – классы с молодежью организовывать, передавать ребятам опыт, заинтересовывать к дальнейшим занятиям спортом», – подчеркнул двукратный Олимпийский чемпион, уроженец Самарской области Олег Саитов.

К участию в работе судейской бригады чемпионата привлечены 10 иностранных судей высшей категории (3 звезды). Также в рамках первенства будут проведены курсы повышения квалификации судей, которые проведут специалисты из Англии и Молдовы. Это позволит 20 российским судьям принимать активное участие в международных соревнованиях. 14 ноября состоится заседание коллегии всероссийской комиссии судей.

Напомним, что торжественное открытие чемпионата России по боксу состоится в субботу в 17:00 в «МТЛ Арене». Вход – свободный (до заполнения зала). В остальные дни вход также будет свободный. На финал, который состоится 16 ноября, – по пригласительным и билетам, передает пресс-служба облправительства. 
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