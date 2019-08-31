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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Пляжный футбол: "Крылья" поборются за бронзу

31 августа 2019 22:55
79
Сегодня наша команда при активной поддержке почти полных трибун уступила московскому
Сегодня наша команда при активной поддержке почти полных трибун уступила московскому "Спартаку" - 3:5.

Бились как могли!

Завтра в 13.30 матч за 3 место с "Локомотивом", передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО
 
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