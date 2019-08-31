Пляжный футбол: "Крылья" поборются за бронзу
31 августа 2019 22:55
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Бились как могли!
Завтра в 13.30 матч за 3 место с "Локомотивом", передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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