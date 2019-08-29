Пляжный футбол: "Крылья", это космос!
29 августа 2019 20:10
138
Наша команда досрочно в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу!
Браво! С победой всех ребят, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1367
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1170
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1449
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8340
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8781
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8496
Спорт в регионе
29 августа 2019 20:10
Наша команда досрочно в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу! Спорт в регионе
138
29 августа 2019 18:35
В четвертом туре финала Первенства России "Крылья Советов" встречались с "Нефтехимиком" на "Металлурге". Встреча завершилась разгромной победой... Спорт в регионе
124
29 августа 2019 18:30
Молодежка "Крыльев" проиграла "Динамо". Спорт в регионе
157
29 августа 2019 18:26
Триатлон — вид спорта, состоящий из плавания на открытой воде, велогонки и бега. Все этапы преодолеваются в непрерывной последовательности. Спорт в регионе
133
29 августа 2019 14:31
В ней выступали более 700 участников из 76 регионов РФ, а также представители зарубежных стран. Спорт в регионе
185
29 августа 2019 14:15
Через 1-2 недели юные футболисты смогут тренироваться на новом поле. Спорт в регионе
189
29 августа 2019 13:41
Начало 15:00, второе поле стадиона "Металлург". Спорт в регионе
229
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
403
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
311
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
271
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
516
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1323
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
650
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2124
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
362
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
641
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
448
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
611
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
973
Мероприятия