Пилоты ЦСКА/Самара выиграли 5 медалей на чемпионате России по вертолетному спорту

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С 16 по 20 сентября на аэродроме «Конаково» Тверской области проходил 55-й чемпионат России по вертолетному спорту. В единственном старте сезона армейцы завоевали сразу 5 наград.

В соревнованиях приняли участие 9 российских экипажей из Москвы, Московской, Самарской и Саратовской областей. Из-за эпидемиологических ограничений в соревнованиях не смогли принять участие постоянные соперники россиян – экипажи из Украины, Белоруссии и Польши. Но, несмотря на это, турнир получился долгожданным, захватывающим и результативным для вертолетчиков самарского филиала ЦСКА. Спортсмены разыграли 6 комплектов медалей в 4-х дисциплинах – «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов», «Слалом», а также в многоборье и командном зачете.

В первый день соревнований резко ухудшилась погода. Вертолетчикам приходилось подстраиваться, менять промокшую от дождя одежду. Разыграли медали в трех упражнениях. 19 сентября прошли соревнования в дисциплине «Слалом» и гонки в «Параллельной развозке грузов».

По итогам воздушных баталий Заслуженные мастера спорта пилоты самарского филиала ЦСКА Виктор Дегтярь и Пётр Васильев выиграли два «золота» в дисциплинах «Полет на точность» и «Слалом» и серебряную медаль в «Развозке грузов». По сумме дисциплин, в «многоборье» экипаж «Дегтярь-Васильев» стал бронзовым призером соревнований.

Абсолютным чемпионом России 2020 года стал экипаж из Москвы - Мастера спорта международного класса Юрий Яблоков и Константин Подойницын. На втором месте - их коллеги по команде из Москвы - Заслуженные мастера спорта Максим Сотников и Василий Головкин.

В общекомандном зачете армейцы стали вторыми: серебряные медали получили Виктор Дегтярь, Пётр Васильев, Елена Прокофьева и Диана Риязова.

Об особенностях чемпионата пресс-центру самарского филиала ЦСКА рассказал старший тренер-начальник команды вертолетного звена ЦСКА/Самара, Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, судья Международной категории (ФАИ) Михаил Бибишев:

«Этот чемпионат стал единственным стартом сезона и дался всем не просто. Так поздно в Конаково не проводили чемпионаты никогда. Было холодно, иногда лил дождь, участники и организаторы жили на аэродроме, регулярно измеряли температуру тела, соблюдали санитарные ограничения. Зрителей было меньше, и они не заходили в «чистую зону». Но, тем не менее, все прошло хорошо, полетали с аппетитом!».

Михаил Бибишев высоко оценил выступление Виктора Дегтяря и Пётра Васильева: «Дегтярь и Васильев летают вместе с 1985 года. В Конаково экипаж выступил блестяще практически без тренировок, на одном опыте. Наши пилоты удивили всех! Девушки выступили на своем уровне. Серебряная медаль в командном зачете – хороший стимул для дальнейшего развития», - добавил армейский тренер.

В планах у вертолетчиков ЦСКА/Самара подготовка к тест-чемпионату мира в 2021 году и участие в чемпионате мира в 2022-м, который пройдет либо в Чехии, либо в России на аэродроме «Конаково», передает пресс-служба ЦСКА/Самара.

Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара