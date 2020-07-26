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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита". Видео

26 июля 2020 21:35
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Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.
В Санкт-Петербурге выстроилась гигантская очередь перед фирменным магазином "Зенита" на Невском проспекте, передает Лайф. Именно там находятся завоёванные питерской командой золото чемпионата России и Кубок страны.

На кадрах видно, что посмотреть на трофеи команды пришли люди разных возрастов и полов, даже совсем маленькие фанаты. Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.

"Зениту" удалось обыграть в финале "Химки", исполнив второй раз в истории золотой дубль. 



Фото:    Донат Сорокин/ТАСС
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