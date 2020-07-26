Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита". Видео
26 июля 2020 21:35
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На кадрах видно, что посмотреть на трофеи команды пришли люди разных возрастов и полов, даже совсем маленькие фанаты. Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.
"Зениту" удалось обыграть в финале "Химки", исполнив второй раз в истории золотой дубль.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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