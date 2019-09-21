Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 21 сентября, 18:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 63.85
-0.37
EUR 70.6
-0.34
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Первыми на "Кроссе Нации" награды получили самый юный и самый возрастной участники

21 сентября 2019 15:12
132
Зинаида Викторовна Рожнова, ей 81 год, она пробежала 4 километра!
В рамках церемонии награждения первыми на "Кроссе Нации" отмечаются самый юный участник - 7-ми летний Егор Унрау.

Самый возрастной участник - Зинаида Викторовна Рожнова, ей 81 год, она пробежала 4 километра, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:    пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1432
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1218
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1509
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8392
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8849
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8543
Весь список
Спорт в регионе
21 сентября 2019  17:04
По словам Миодрага Божовича, Павла Мамаева хотел бы видеть в составе команды любой тренер.
Тренер «Крыльев Советов» заявил о желании пригласить в команду Мамаева
По словам Миодрага Божовича, Павла Мамаева хотел бы видеть в составе команды любой тренер.   Спорт в регионе
83
21 сентября 2019  16:56
25 сентября в Москве самарцы сыграют против "Торпедо".
"Крылья Советов" сравняли счет на последних секундах матча с "Ахматом – 1:1
25 сентября в Москве самарцы сыграют против "Торпедо".   Спорт в регионе
89
21 сентября 2019  15:17
Он записал специальное видеообращение.
Участников "Кросса Нации" в СО приветствует наш земляк, летчик - космонавт Олег Кононенко
Он записал специальное видеообращение.  Спорт в регионе
124
21 сентября 2019  15:12
Зинаида Викторовна Рожнова, ей 81 год, она пробежала 4 километра!
Первыми на "Кроссе Нации" награды получили самый юный и самый возрастной участники
Зинаида Викторовна Рожнова, ей 81 год, она пробежала 4 километра!  Спорт в регионе
132
21 сентября 2019  13:49
Уже в воскресенье бассейн снова сможет принимать людей.
Решен вопрос возобновления подачи горячей воды в спортивный комплекс "Ипподром Арена"
Уже в воскресенье бассейн снова сможет принимать людей.  Спорт в регионе
223
21 сентября 2019  13:35
Во всей Самарской области, в том числе в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске, зарегистрировано около 15000 участников.
На «Чайке» в поселке Управленческий состоялось открытие «Кросса Наций»
 Во всей Самарской области, в том числе в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске, зарегистрировано около 15000 участников.  Спорт в регионе
135
21 сентября 2019  10:05
Крылья Советов в Грозном сегодня сыграют с Ахматом
"Крылья Советов" в Грозном сегодня сыграют с "Ахматом"
Этот матч начнется в 15:00 и пройдет на "Ахмат Арене". Спорт в регионе
352
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
187
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
308
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
535
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
334
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
842
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
386
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1058
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
737
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
975
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1152
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
572
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2421
Весь список

Мероприятия
Игроки молодежного состава "Крыльев" стали участниками праздника футбола для детей-сирот в Чапаевске
Сегодня в Самаре стартует фестиваль "Пластилиновый дождь"
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные