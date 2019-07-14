Первый удар по мячу в матче "Крылья Советов" – ЦСКА нанёс Сергей Корниленко

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Первый удар по мячу в матче "Крылья Советов" – ЦСКА нанёс легендарный форвард нашей командыо. Он поприветствовал всех болельщиков с центра поля, и весь стадион встретил Сергея овациями.После удара по мячу Корниленко отправился на фанатский сектор, где вместе с болельщиками поддерживал нашу команду.Затем Сергей отправился болеть за "Крылья" с губернатором Самарской областим.Также перед началом встречи главный тренер "Крыльев Советов"вручил Сергею Корниленко подарочный "тренерский набор": секундомер и свисток.К своим тренерским обязанностям Сергей приступит по окончании реабилитации от травмы.Идет второй тайм "Крылья Советов" – ЦСКА - 2:0, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"