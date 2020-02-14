Первую игру в Испании "Крылья Советов" проведут с "Краснодаром"

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Именно матчем с краснодарской командой Миодраг Божович откроет программу контрольных игр на заключительном сборе. 16 февраля в 14:30 по самарскому времени "Крылья Советов" сначала сыграют с "Краснодаром", а вечером (19:30) – с китайским клубом "Далянь Ифан". Игру с "Краснодаром" в прямом эфире можно будет посмотреть на ютуб-канале краснодарского клуба.Стоит отметить, что китайским клубом руководит один из заслуженных тренеров в Европе Рафаэль Бенитес, который тренировал испанские команды "Вальядолид", "Осасуну", "Тенерифе", "Валенсию", "Реал", английские "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед", а также итальянские "Интернационале" и "Наполи". В составе "Далянь Ифан" есть игроки, известные не только в Европе: Марек Гамшик, Саломон Рондон и другие. Эта игра пройдет в воскресенье вечером.Самарцы местом базирования выбрали Пуэрто Банус в Марбелье. От отеля до футбольного комплекса, где нашей команде выделено отдельное поле – 5 минут езды по живописной дороге. Погода для подготовки комфортная, около 15 градусов. Заключительный сбор "Крыльев" продлится до 22 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"