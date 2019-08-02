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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Первое поражение: "Крылья Советов"-м – "Локомотив"-м – 0:1

2 августа 2019 17:10
131
Гол на 90-ой минуте забил Мухин.
Первенство молодежных составов. 4 тур.

"Крылья Советов"-м – "Локомотив"-м – 0:1 (0:0)

Гол на 90-ой минуте забил Мухин.

Судьи: Шипков (Белореченск), Верховцев (Самара), Купцов (Самара), передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС
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