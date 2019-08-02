Первое поражение: "Крылья Советов"-м – "Локомотив"-м – 0:1
2 августа 2019 17:10
131
"Крылья Советов"-м – "Локомотив"-м – 0:1 (0:0)
Гол на 90-ой минуте забил Мухин.
Судьи: Шипков (Белореченск), Верховцев (Самара), Купцов (Самара), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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