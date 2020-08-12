Первая победа "Крыльев" под руководством Игоря Осинькина: "Крыльев Советов" -"СКА-Хабаровск" -2:0

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В 3-ем туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали "СКА-Хабаровск". Счет в матче открыла наша команда на 10 минуте встречи. Навес Мехди Зеффана замкнул Антон Зиньковский, головой отправив мяч в ворота гостей – 1:0. На 34 минуте Антон Зиньковский сделал передачу к воротам на Егора Голенкова и защитник "СКА-Хабаровск" отправил мяч в сетку собственных ворот – 2:0. На 83 минуте за второе предупреждение в матче был удален полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири.Эта победа стала первой для "Крыльев Советов" под руководством Игоря Осинькина.Денис Якуба, вышедший на замену на 75 минуте, дебютировал в составе самарцев.Следующий матч наша команда проведет в Песчанокопском против местной "Чайки". Игра состоится в воскресенье, 16 августа, в 20:00,Ю передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"