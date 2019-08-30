Первая ничья в сезоне: "Крылья Советов" - "Динамо" – 0:0

50

Таким образом, это первый ничейный результат в матче с участием нашей команды в этом сезоне. Лучший игрок матча - Сергей Рыжиков.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в период с 13 по 16 сентября на выезде против "Краснодара", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"