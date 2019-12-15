"Переволновалась и не донесла мысль". Загитова взяла свои слова об уходе обратно
15 декабря 2019 16:01
1008
Фигуристка Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова.
— Я очень волновалась, не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня фигурное катание — это моя жизнь, большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с четырёх лет, — пояснила она. — Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1750
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1517
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1785
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8801
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9166
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8960
Спорт в регионе
15 декабря 2019 16:01
Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова. Спорт в регионе
1008
15 декабря 2019 10:53
Соревновались юноши 2005/06 г.р. Спорт в регионе
220
14 декабря 2019 19:24
Тренер выразила уверенность в том, что олимпийская чемпионка 2018 года не будет возобновлять карьеру после паузы. Спорт в регионе
439
14 декабря 2019 18:28
Александр Фетисов подвел итоги первой части сезона. Команда в зоне вылета — 15-е место, 18 очков в 19 матчах. Спорт в регионе
855
14 декабря 2019 12:49
Благодаря этой победе команда укрепилась на втором месте в таблице Суперлиги. Спорт в регионе
420
13 декабря 2019 22:50
В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград Национальной спортивной премии 2019 года. Спорт в регионе
596
13 декабря 2019 20:25
На зимний перерыв в чемпионате молодежный состав «Крыльев Советов» ушел на шестом месте. Спорт в регионе
572
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
304
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
321
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
750
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
646
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
576
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
910
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
309
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
556
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
621
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
860
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2060
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2562
Мероприятия