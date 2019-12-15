"Переволновалась и не донесла мысль". Загитова взяла свои слова об уходе обратно

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Фигуристка Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова.— Я очень волновалась, не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня фигурное катание — это моя жизнь, большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с четырёх лет, — пояснила она. — Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях.