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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Переволновалась и не донесла мысль". Загитова взяла свои слова об уходе обратно

15 декабря 2019 16:01
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Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова.
Олимпийская чемпионка опубликовала пост в "Инстаграме", где сообщила, что не собирается уходить из профессионального спорта, передает life.ru. Но что тогда было в эфире главного канала страны?

Фигуристка Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова.

— Я очень волновалась, не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня фигурное катание — это моя жизнь, большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с четырёх лет, — пояснила она. — Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. 
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Комментарии


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Спорт в регионе
15 декабря 2019  16:01
Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова.
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