Перед матчем с "Зенитом" на "Самара Арене" пройдет выставка ретро-автомобилей

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Специально к этому празднику наш клуб приурочил несколько мероприятий, который состоятся в день игры. Одно из них – выставка ретро-автомобилей.Перед матчем более двух десятков автомобилей будут выставлены между Gate 2 и Gate 3. Все желающие смогут сфотографироваться с машинами.Выставка откроется за два часа до начала матча.Начало игры "Крылья Советов" – "Зенит" в 15:00 на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: pixabay