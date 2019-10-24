Перед матчем с "Зенитом" на "Самара Арене" пройдет выставка ретро-автомобилей
24 октября 2019 09:45
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Специально к этому празднику наш клуб приурочил несколько мероприятий, который состоятся в день игры. Одно из них – выставка ретро-автомобилей.
Перед матчем более двух десятков автомобилей будут выставлены между Gate 2 и Gate 3. Все желающие смогут сфотографироваться с машинами.
Выставка откроется за два часа до начала матча.
Начало игры "Крылья Советов" – "Зенит" в 15:00 на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: pixabay
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