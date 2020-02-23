Овечкин сделал это! Россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ

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Своё юбилейное взятие ворот Ови отпраздновал на пятой минуте третьего периода, когда после передачи своего соотечественника Евгения Кузнецова мощным броском в касание вогнал шайбу под перекладину ворот "дьяволов". Чтобы разделить с Александром его радость, со скамейки запасных на лёд выкатили все хоккеисты "Кэпиталз".Теперь Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 700 голов. Ранее это удалось сделать Уэйну Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретту Халлу (741), Марселю Дионну (731), Филу Эспозито (717) и Майку Гартнеру (708).Несмотря на точное попадание Овечкина, "Вашингтон" уступил "Нью-Джерси" со счётом 2:3, пропустив решающий гол за две минуты до конца основного времени матча. Для столичных хоккеистов это поражение стало шестым в последних семи играх.Фото: Пресс-служба Washington Capitals/Лайф