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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Отрадненские девчонки-футболистки - лучшие в стране!

2 ноября 2019 19:50
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В Москве состоялся финал всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди девушек 2005-2007 годов рождения.
В Москве состоялся финал всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди девушек 2005-2007 годов рождения.

Команда "Отрада" из Отрадного (тренер - Александр Липняков) выиграла золотые медали, передает пресс-служба минспорта СО.
 
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Комментарии



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