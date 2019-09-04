Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье
4 сентября 2019 19:00
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«Он будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь. Мы знаем себе цену <…> Мы сейчас — лучшие. Мы побили лучших. Мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою удушающим приемом. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде.
После боя Нурмагомедов стал зачинщиком драки с командой соперника. Позднее он был дисквалифицирован на девять месяцев. Гонорар россиянина составил $2 млн, из них $500 тыс. были удержаны в виде штрафа.
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