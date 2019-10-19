"Оренбург"-м – "Крылья Советов"-м – 0:1
19 октября 2019 20:00
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"Оренбург"-м – "Крылья Советов"-м – 0:1 (0:1), передает пресс-служба ФК "КС".
Гол: Соколов
19 октября 2019 года. Оренбург. Стадион "Газовик".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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