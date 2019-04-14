Определились победители турнира «Новая высота»
14 апреля 2019 18:09
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В турнире приняли участие 270 спортсменов из 20 регионов страны, Республики Казахстан и Луганской Народной Республики, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Подправляем!
Список победителей здесь.
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