Олег Кононенко и Александр Самедов открыли матч "КС" – "Спартак"

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Матч 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" начался с первого удара по мячу от Героя России, российского космонавта и болельщика "Крыльев", а также экс-игрока сборной России, московского "Спартака" и "Крыльев"Для Александра Самедова "Спартак" – первый клуб в карьере, а "Крылья Советов" – клуб, в котором он завершил игровую карьеру. Стоит отметить, что болельщики обеих команд подготовили для игрока специальные баннеры.Космонавт Олег Кононенко посетил "Самара Арену" впервые после своего четвертого космического полета. С собой на МКС он брал игровую футболку "Крыльев Советов" и клубный флаг. После первого удара по мячу Олег Кононенко вручил ценные артефакты заслуженному ветерану ПФК "Крылья Советов" Валерьяну Панфилову для будущего клубного музея, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"