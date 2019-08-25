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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Около 4 000 человек приняли участие в Самарском международном марафоне на Кубок главы города

25 августа 2019 18:50
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На финише всем участникам были вручены уникальные коллекционные медали.
В воскресенье, 25 августа, в Самаре состоялся третий Самарский международный марафон на кубок главы города. Каждый год количество участников увеличивается - сегодня на старт вышли около 4 000 спортсменов из 207 городов.

Организаторы марафона - Администрация Самары, Самарская областная федерация легкой атлетики, Школа бега и функциональной подготовки «Run Studio Samara».

Трасса марафона проходит по городским улицам. У каждого участника была возможность насладиться красотами Волги и набережной, пробежать вдоль самарских достопримечательностей: Жигулевского пивоваренного завода, Струковского сада, театра драмы, Иверского монастыря, площади Славы. 

Сегодня на дистанцию вышли как любители, так и профессионалы. Все желающие могли побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км. Также были организованы забеги для детей, в котором приняли участие почти 600 детей, и маломобильных граждан.

На финише всем участникам были вручены уникальные коллекционные медали, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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