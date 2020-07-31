Обновленный состав "Крыльев Советов" провел первую тренировку в Самаре

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В сравнении с минувшим сезоном команду покинули Сергей Рыжиков, Максим Глушенков, Артем Тимофеев, Виталий Лысцов, Дмитрий Молчанов, Антон Терехов.К нашей команде присоединились 7 человек из команды "Чертаново" — вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.В Самару вернулся местный воспитанник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в "Торпедо".Новички будут внесены в заявку на сезон 2020/21 и могут выйти на поле в матче с "Балтикой".Игра с калининградцами состоится в воскресенье, 2 августа на "Самара Арене" и начнется в 19:00.Прямая трансляция будет доступна на Яндекс.Эфире, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС