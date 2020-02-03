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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Новокуйбышевские волейболисты «Новы» начали движение вверх по турнирной таблице

3 февраля 2020 19:59
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«Нова» в двух победах от плей-офф.
Новокуйбышевские волейболисты «Новы» начали движение вверх по турнирной таблице. Выиграв второй подряд матч российской Суперлиги, они приблизились к заветной восьмерке, которая разыграет медали чемпионата, передает «СО» ОНЛАЙН.

Матч с сургутской командой «Газпром-Югра» стал второй подряд домашней встречей в новом году и имел принципиальное значение для обоих соперников. При удачном стечении обстоятельств, у Новы» появился бы шанс стать претендентом на плей-офф. Но для этого новокуйбышевцам была необходима только победа. И они ее добились, выиграв в пяти партиях 3:2 (26:24, 21:25, 18:25, 25:19, 15:9).

«Победили за счет родных стен, за счет веры в себя. Каждый игрок понял, что он может. Посмотрите, у нас нет откровенного лидера. Сегодня все хорошо сыграли — Денис Шенкель, диагональные. Да, по очереди, пополам — не суть. Мы сыграли командой», — резюмировал игрок ВК «Нова» Андрей Титич.




Фото:   «СО» ОНЛАЙН

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