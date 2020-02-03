Новокуйбышевские волейболисты «Новы» начали движение вверх по турнирной таблице
3 февраля 2020 19:59
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Матч с сургутской командой «Газпром-Югра» стал второй подряд домашней встречей в новом году и имел принципиальное значение для обоих соперников. При удачном стечении обстоятельств, у Новы» появился бы шанс стать претендентом на плей-офф. Но для этого новокуйбышевцам была необходима только победа. И они ее добились, выиграв в пяти партиях 3:2 (26:24, 21:25, 18:25, 25:19, 15:9).
«Победили за счет родных стен, за счет веры в себя. Каждый игрок понял, что он может. Посмотрите, у нас нет откровенного лидера. Сегодня все хорошо сыграли — Денис Шенкель, диагональные. Да, по очереди, пополам — не суть. Мы сыграли командой», — резюмировал игрок ВК «Нова» Андрей Титич.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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