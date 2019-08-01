Никита Чернов подписал контракт с "Крыльями" на три года

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В расположение самарского клуба прибыл защитник. Он прошел медобследование и приступил к тренировкам в составе нашего клуба. 23-летний защитник выступал за ЦСКА, "Енисей" и "Урал", также на его счету две игры за сборную России.Никита подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов" и будет выступать под третьим номером.В ближайшее время он будет включен в заявку на сезон 2019/20.Первое интервью Никиты Чернова в качестве игрока самарского клуба смотрите на "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС