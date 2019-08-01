Никита Чернов подписал контракт с "Крыльями" на три года
1 августа 2019 14:58
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Никита подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов" и будет выступать под третьим номером.
В ближайшее время он будет включен в заявку на сезон 2019/20.
Первое интервью Никиты Чернова в качестве игрока самарского клуба смотрите на "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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