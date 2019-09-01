Невероятное спасение защитника Чернова в сети посмотрели миллионы, "Ростов" решил сделать героя вратарем. Видео
1 сентября 2019 19:54
43
Популярный Instagram "433", специализирующийся на публикации ярких моментов, разместил видео c участием Чернова. После публикации ролик за 13 часов собрал более 3,5 млн просмотров.
К слову, "Ростов" в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон, отобразив Чернова как вратаря. "Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь всё по-честному", - сказано в сообщении ростовского клуба.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1378
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1177
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1461
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8345
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8793
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8502
Спорт в регионе
1 сентября 2019 19:54
"Ростов" в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон, отобразив Чернова как вратаря. Спорт в регионе
43
1 сентября 2019 15:38
Только что обыгран столичный "Локомотив", самый титулованный российский клуб. Спорт в регионе
166
1 сентября 2019 09:56
31 августа завершился финал Первенства России среди команд зоны "Приволжье". Спорт в регионе
347
31 августа 2019 22:55
Сегодня наша команда при активной поддержке почти полных трибун уступила московскому "Спартаку" - 3:5. Спорт в регионе
336
30 августа 2019 23:23
Хорошие моменты были у обеих команд. Спорт в регионе
1349
30 августа 2019 23:06
Лучший игрок матча - Сергей Рыжиков. Спорт в регионе
497
30 августа 2019 20:45
Впечатлениями от Samara Ope поделились советский и российский баскетбольный тренер, заслуженный тренер СССР, Казахской ССР и России Сергей Зозулин и... Спорт в регионе
485
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
448
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
336
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
295
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
537
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1402
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
680
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2178
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
387
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
659
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
472
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
628
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
1016
Мероприятия