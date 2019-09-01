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Невероятное спасение защитника Чернова в сети посмотрели миллионы, "Ростов" решил сделать героя вратарем. Видео

1 сентября 2019 19:54
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Защитник "Ростова" Евгений Чернов, совершивший удивительное двойное спасение ворот в матче восьмого тура чемпионата России после ударов игроков "Локомотива" на последних минутах, чем помог своей команде победить, стал одним из главных героев футбольного уикенда в мире, передает newsru.com.

Популярный Instagram "433", специализирующийся на публикации ярких моментов, разместил видео c участием Чернова. После публикации ролик за 13 часов собрал более 3,5 млн просмотров.

К слову, "Ростов" в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон, отобразив Чернова как вратаря. "Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь всё по-честному", - сказано в сообщении ростовского клуба.


Фото:   соцсети


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