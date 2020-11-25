Невероятная история самарского парасноубордиста Сергея Новикова

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Самарцу Сергей Новикову 47 лет. В 15-ти летнем возрасте из-за онкологии он лишился левой ноги. После случившегося ни о каких профессиональных занятиях спортом даже не задумывался.

Все изменилось в конце прошлого года, когда тренер по сноуборду Дмитрий Волобоев предложил Сергею встать на доску. 2 января 2020 года Сергей провел первую тренировку на горнолыжном комплексе "СОК" на Красной Глинке.



"Когда со мной связался Дмитрий, конечно, удивился. Какой еще сноуборд? Но решил попробовать. Почему бы и нет", - рассказывает Сергей, - Первое время мало, что получалось. После падений даже встать сам не мог. Был момент, когда подумал - больше на тренировку не приду, не мое это всё. Но благодаря поддержке моих тренеров, Дмитрия Волобоева и Татьяны Шевырёва, стало получаться и я буквально загорелся сноубордом".



"У Сергея есть огромное желание учиться и кайфовать от катания на сноуборде. Обалденная мотивация. Отсюда и спортивный прогресс идет", - считает Татьяна Шевырёва.



Через 4 недели после первой тренировки Сергей поехал на Кубок России по парасноуборду и сразу же завоевал 2 серебряных медали! А уже в ноябре получил знак кандидата в мастера спорта России.



Сегодня Сергей Новиков включен в резервный состав сборной России (спорт ПОДА). Это дает основания для дальнейшего получения ежемесячной стипендии губернатора Самарской области, финансирования поездок на соревнования, премий за высокие спортивные результаты из средств регионального бюджета. Пока остается открытым вопрос по приобретению специализированного протеза, цена которого около 1 млн рублей.



Сейчас Сергей готовится к чемпионату России, который запланирован на декабрь. "Хочется успешно выступить на чемпионате страны, а потом соревноваться на международных стартах. Паралимпийские игры? А почему бы и нет? Буду стремиться", - делится планами Сергей, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО