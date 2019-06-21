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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На зарубежном сборе "Крылья" сыграют с "Хайдуком", "Целье" и "Краснодаром"

21 июня 2019 23:00
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Определились даты этих поединков.
В рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 24 июня по 7 июля, наша команда проведет несколько контрольных матчей.

Определились даты трех поединков. 29 июня самарцы встретятся с футбольным клубом "Хайдук" из Хорватии. 6 июля "Крылья" сыграют со словенской командой "Целье". В заключительный день сбора, 7 июля, соперником нашей команды станет "Краснодар", который в числе других команд РПЛ также проводит свой сбор в Австрии. О точном времени контрольных матчей будет сообщено позднее.

"Хайдук" из Сплита является одним из самых популярных и титулованных клубов Хорватии, а также постоянным участником еврокубков. К грандам, но уже отечественного футбола, можно отнести "Краснодар". В сезоне 2019/20 "быки" заняли третье место в РПЛ и завоевали путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Клуб "Целье" из Словении – постоянный участник главной лиги своей страны. В завершившемся розыгрыше команда заняла пятое место в Чемпионате, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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