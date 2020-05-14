На участие в конкурсе по развитию территории у стадиона «Самара Арена» заявились 127 претендентов из 28 стран

329

Самарская область по инициативе Главы региона одной из первых начала работу по формированию концепции дальнейшего функционирования спортивных объектов, построенных к ЧМ-2018, как центров общественной, деловой, культурной жизни. В связи с этим еще в 2019 году было принято решение о проведении открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития «Центр». Старт конкурса был дан 26 февраля.Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: «Стадион «Самара Арена» – наш бриллиант, который требует огранки и обрамления. Зачастую бриллиант начинает сверкать как должно только тогда, когда вокруг создано достойное окружение. Стадион и территория вокруг него должны стать центром притяжения, магнитом для сотен тысяч людей. – сказал Глава региона. – Хочу подчеркнуть, что несмотря ни на какие сложности, в том числе экономические, которые возникают не только в нашем субъекте РФ, в стране в целом, да и в мире, мы не остановим ход реализации флагманских для нашего региона проектов. И совершенно очевидно, что и конкурс, который мы объявили заблаговременно, мы обязательно доведем до конца и получим высокопрофессиональные предложения по развитию территории».Обращаясь к участникам совещания, Дмитрий Азаров отметил, что в нынешней ситуации крайне важно четко выстроить работу по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и ключевых региональных проектов, среди которых и развитие территории у стадиона «Самара Арена». Только такой подход способен создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, выхода на заданную траекторию опережающего развития экономики в целом. «Важно построить свою работу так, чтобы к середине ноября – в соответствии с ранее заданными планами – выработать итоговую концепцию развития территории около стадиона «Самара Арена», – акцентировал внимание Губернатор.Подводя предварительные итоги проведения первого этапа конкурса, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максим Сойфер доложил, что для участия в конкурсе зарегистрировались 127 претендентов из 28 стран. В итоге свои заявки в оргкомитет направили 76 компаний: 7 из них будут участвовать индивидуально, а 69 – в составе 20 мультинациональных консорциумов. Большинство участников конкурса – представители российских архитектурных компаний, вместе с тем, огромный интерес проявили иностранные компании и архитектурные бюро.«Среди зарубежных стран лидеров по количеству заявок стала Великобритания: от этой страны участвует 8 компаний. За ней следую Германия, Италия и Нидерланды. Также участниками станут компании из Беларуси, Испании, Киргизии, Латвии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии», – дополнил Максим Сойфер.Все материалы, поступившие в адрес оргкомитета, прошли предварительную оценку по двум основным блокам: это оценка портфолио и оценка эссе с описанием ключевых идей и подходов к развитию территории у стадиона. Среди прочего конкурсная комиссия учитывает экономическую обоснованность решений, соответствие общей концепции стратегии пространственного и социально-экономического развития территории, генеральному плану города, правилам застройки и землепользования. Каждый из конкурсантов получил профессиональную оценку. Теперь каждый проект будет рассмотрен членами жюри на заседании по выбору финалистов, которое пройдет 19 мая в формате видеоконференции. После этого организаторы проведут установочные семинары с финалистами в онлайн-формате.Генеральный директор ООО «Агентство стратегического развития «Центр» Сергей Георгеевский отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в какой-то мере пошла даже на пользу проведения конкурса: нагрузка на архитектурные бюро сейчас спала, что позволило конкурсантам сосредоточиться на разработке концепций развития территории у «Самары Арены».«В составе консорциумов присутствуют не только архитекторы: поскольку стояла задача – комплексное развитие территории, в них вошли экономисты, консультанты, маркетологи, представители строительной отрасли. Мы с ними также проведи предварительные консультации, и они подтвердили, что такой режим позволит уделить больше времени разработке заявок», – рассказал Сергей Георгеевский.Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров поблагодарил оргкомитет за качественную организацию работы на первом этапе конкурса: «Я рад такой активности, которую наш конкурс вызвал. Надеюсь, что дальнейшие этапы будут не менее успешными, и мы на выходе получим качественный, современный, профессиональный проект, который сможем реализовать на территории региона. У нас много еще идей, территорий, которые нуждаются в развитии, реновации, и очень надеемся, что экспертное профессиональное сообщество не только российское, но и мировое будет привлекаться к реализации этих проектов», передает пресс-служба облправительства.