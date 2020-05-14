На участие в конкурсе по развитию территории у стадиона «Самара Арена» заявились 127 претендентов из 28 стран
14 мая 2020 17:04
329
Самарская область по инициативе Главы региона одной из первых начала работу по формированию концепции дальнейшего функционирования спортивных объектов, построенных к ЧМ-2018, как центров общественной, деловой, культурной жизни. В связи с этим еще в 2019 году было принято решение о проведении открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития «Центр». Старт конкурса был дан 26 февраля.
Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: «Стадион «Самара Арена» – наш бриллиант, который требует огранки и обрамления. Зачастую бриллиант начинает сверкать как должно только тогда, когда вокруг создано достойное окружение. Стадион и территория вокруг него должны стать центром притяжения, магнитом для сотен тысяч людей. – сказал Глава региона. – Хочу подчеркнуть, что несмотря ни на какие сложности, в том числе экономические, которые возникают не только в нашем субъекте РФ, в стране в целом, да и в мире, мы не остановим ход реализации флагманских для нашего региона проектов. И совершенно очевидно, что и конкурс, который мы объявили заблаговременно, мы обязательно доведем до конца и получим высокопрофессиональные предложения по развитию территории».
Обращаясь к участникам совещания, Дмитрий Азаров отметил, что в нынешней ситуации крайне важно четко выстроить работу по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и ключевых региональных проектов, среди которых и развитие территории у стадиона «Самара Арена». Только такой подход способен создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, выхода на заданную траекторию опережающего развития экономики в целом. «Важно построить свою работу так, чтобы к середине ноября – в соответствии с ранее заданными планами – выработать итоговую концепцию развития территории около стадиона «Самара Арена», – акцентировал внимание Губернатор.
Подводя предварительные итоги проведения первого этапа конкурса, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максим Сойфер доложил, что для участия в конкурсе зарегистрировались 127 претендентов из 28 стран. В итоге свои заявки в оргкомитет направили 76 компаний: 7 из них будут участвовать индивидуально, а 69 – в составе 20 мультинациональных консорциумов. Большинство участников конкурса – представители российских архитектурных компаний, вместе с тем, огромный интерес проявили иностранные компании и архитектурные бюро.
«Среди зарубежных стран лидеров по количеству заявок стала Великобритания: от этой страны участвует 8 компаний. За ней следую Германия, Италия и Нидерланды. Также участниками станут компании из Беларуси, Испании, Киргизии, Латвии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии», – дополнил Максим Сойфер.
Все материалы, поступившие в адрес оргкомитета, прошли предварительную оценку по двум основным блокам: это оценка портфолио и оценка эссе с описанием ключевых идей и подходов к развитию территории у стадиона. Среди прочего конкурсная комиссия учитывает экономическую обоснованность решений, соответствие общей концепции стратегии пространственного и социально-экономического развития территории, генеральному плану города, правилам застройки и землепользования. Каждый из конкурсантов получил профессиональную оценку. Теперь каждый проект будет рассмотрен членами жюри на заседании по выбору финалистов, которое пройдет 19 мая в формате видеоконференции. После этого организаторы проведут установочные семинары с финалистами в онлайн-формате.
Генеральный директор ООО «Агентство стратегического развития «Центр» Сергей Георгеевский отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в какой-то мере пошла даже на пользу проведения конкурса: нагрузка на архитектурные бюро сейчас спала, что позволило конкурсантам сосредоточиться на разработке концепций развития территории у «Самары Арены».
«В составе консорциумов присутствуют не только архитекторы: поскольку стояла задача – комплексное развитие территории, в них вошли экономисты, консультанты, маркетологи, представители строительной отрасли. Мы с ними также проведи предварительные консультации, и они подтвердили, что такой режим позволит уделить больше времени разработке заявок», – рассказал Сергей Георгеевский.
Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров поблагодарил оргкомитет за качественную организацию работы на первом этапе конкурса: «Я рад такой активности, которую наш конкурс вызвал. Надеюсь, что дальнейшие этапы будут не менее успешными, и мы на выходе получим качественный, современный, профессиональный проект, который сможем реализовать на территории региона. У нас много еще идей, территорий, которые нуждаются в развитии, реновации, и очень надеемся, что экспертное профессиональное сообщество не только российское, но и мировое будет привлекаться к реализации этих проектов», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2332
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2003
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2303
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9256
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9646
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9420
Спорт в регионе
14 мая 2020 17:04
Дмитрий Азаров: "Конкурс, который мы объявили заблаговременно, мы обязательно доведем до конца и получим высокопрофессиональные предложения по развитию... Спорт в регионе
329
14 мая 2020 13:49
По словам председателя совета директоров самарских "Крыльев Советов", в случае возобновления чемпионата предстоит решить большое количество... Спорт в регионе
294
13 мая 2020 20:45
Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, как прошёл с ростовчанами путь от первого дивизиона до завоевания Кубка России и победы в матче Лиги... Спорт в регионе
441
Спортивные достижения
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
479
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1195
23 февраля 2020 00:11
В День святого Валентина 14 февраля в регионе поженились более 160 пар. Спортивные достижения
536
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
813
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1041
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1064
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1070
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
923
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
967
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2593
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1964
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2557
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2792
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2935
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3390
Мероприятия