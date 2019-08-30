На турнире по баскетболу 3х3 Samara Open определились первые победители
30 августа 2019 16:57
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Тем самым, был установлен новый рекорд Samara Open по количеству участников. Они разыгрывают призы и награды в 13 возрастных категориях.
Еще в одной категории — турнире среди смешанных команд, где играли мальчишки и девчонки 2010 года рождения и младше, победители и призеры уже определились. В этой категории заявились шесть команд. Первое место заняла команда мальчишек Crazy little, второе — команда девчонок «Фортуна», и третье место — мальчишеская команда «Супер мяч».
До проведения решающих матчей в турнире среди самых юных участников прошла церемония открытия Samara Open и «Матч Звезд». На церемонии участников и гостей турнира поприветствовал в видеообращении губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что из-за служебной командировки он, впервые за десять лет проведения турнира, не смог принять участие в «Матче Звезд» самарского турнира, посвященного памяти Юрия Тюленева. И отметил, что на таком турнире победителями будут все участники Samara Open. А со сцены любителей и профессионалов баскетбола 3х3 — в категории «Элит» принимают участие профессиональные команды из Москвы и Казахстана, сборные Литвы, Латвии и Эстонии — со спортивным праздником поздравили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и президент федерации баскетбола региона Владимир Аветисян.
После пафосного и красочного открытия соревнований, «фишкой» которого стало выступление группы «летающих баскетболистов», состоялся товарищеский «Матч Звезд» между сборными «красных» и «синих». За команду «красных» под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призер чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды «Самара» - Баден Яксен и Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичус, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы Игорь Бочкарев.
В «синих» майках — этой командой руководил прилетевший из Питера известный тренер Сергей Зозулин — сыграли самый титулованный баскетболист России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки «Самары» Антон Глазунов и Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды «Самара-ДЮБЛ» Ольга Овчаренко и депутат губдумы Виталий Коротких.
В матче, где актер Сапрыкин метко попадал издали, министр Панов направо и налево раздавал блок-шоты, а тренер Едешко требовал от «красных» выполнения его установок, победила команда «синих» - 14:13. Но зато автографы и селфи со звездами из мира баскетбола, кино и политики получили все желающие. А после этого на 23 площадках команды-участницы турнира Samara Open-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей.
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Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
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17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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