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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На турнире по баскетболу 3х3 Samara Open определились первые победители

30 августа 2019 16:57
82
Состоялся товарищеский «Матч Звезд» между сборными «красных» и «синих».
В Самаре, на площади Куйбышева, продолжается 10-й, юбилейный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. На 23 площадках — 20 асфальтовых и трех со специальным всепогодным покрытием, за победу в турнире начинали борьбу около 300 команд, передает пресс-служба облправительства.

Тем самым, был установлен новый рекорд Samara Open по количеству участников. Они разыгрывают призы и награды в 13 возрастных категориях.

Еще в одной категории — турнире среди смешанных команд, где играли мальчишки и девчонки 2010 года рождения и младше, победители и призеры уже определились. В этой категории заявились шесть команд. Первое место заняла команда мальчишек Crazy little, второе — команда девчонок «Фортуна», и третье место — мальчишеская команда «Супер мяч».

До проведения решающих матчей в турнире среди самых юных участников прошла церемония открытия Samara Open и «Матч Звезд». На церемонии участников и гостей турнира поприветствовал в видеообращении губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что из-за служебной командировки он, впервые за десять лет проведения турнира, не смог принять участие в «Матче Звезд» самарского турнира, посвященного памяти Юрия Тюленева. И отметил, что на таком турнире победителями будут все участники Samara Open. А со сцены любителей и профессионалов баскетбола 3х3 — в категории «Элит» принимают участие профессиональные команды из Москвы и Казахстана, сборные Литвы, Латвии и Эстонии — со спортивным праздником поздравили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и президент федерации баскетбола региона Владимир Аветисян.

После пафосного и красочного открытия соревнований, «фишкой» которого стало выступление группы «летающих баскетболистов», состоялся товарищеский «Матч Звезд» между сборными «красных» и «синих». За команду «красных» под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призер чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды «Самара» - Баден Яксен и Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичус, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы Игорь Бочкарев.

В «синих» майках — этой командой руководил прилетевший из Питера известный тренер Сергей Зозулин — сыграли самый титулованный баскетболист России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки «Самары» Антон Глазунов и Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды «Самара-ДЮБЛ» Ольга Овчаренко и депутат губдумы Виталий Коротких.

В матче, где актер Сапрыкин метко попадал издали, министр Панов направо и налево раздавал блок-шоты, а тренер Едешко требовал от «красных» выполнения его установок, победила команда «синих» - 14:13. Но зато автографы и селфи со звездами из мира баскетбола, кино и политики получили все желающие. А после этого на 23 площадках команды-участницы турнира Samara Open-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей. 
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Комментарии



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